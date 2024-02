Roma: “Gli amici di Conca D’oro” premiati per l’impegno ambientale

Nel primo sabato del mese di febbraio, al Parco Delle Valli di Montesacro, si è tenuta una premiazione organizzata dall’associazione “Gli amici di Conca d’Oro – APS” per omaggiare tutti i volontari dell’associazione che da anni si dedicano al decoro e alla manutenzione di questo polmone verde della capitale. L’evento ha registrato anche la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale del Lazio, Antonello Aurigemma che da sempre è un grande sostenitore dell’associazione e attento promotore dei temi del volontariato.

L’associazione Gli amici di Conca d’Oro – APS, fondata nel 2018, il cui presidente è Emanuele Mattei, ha a cuore da anni la salvaguardia della biodiversità del parco che, rientrando nella riserva naturale, necessità di una particolare cura. La mission dell’associazione è inoltre contribuire attivamente al benessere di tutta la comunità, arrivando a più persone possibili perché insieme si può fare la differenza.

Emanuele Mattei sottolinea: “Siamo una no profit, che si occupa di tutto ciò che riguarda ambiente, eventi e cultura, una delle poche realtà in Italia che realizza progetti, corsi, eventi ed iniziative in tutti i campi”.

L’associazione è aperta a tutti coloro che voglia di far parte di un gruppo per rendere questa città un luogo migliore.

La premiazione nasce come un riconoscimento per l’instancabile impegno dimostrato da tutti i volontari dell’associazione nel 2023 e come messaggio di ispirazione affinché tutti i cittadini considerino la Capitale una casa da amare e proteggere.

Il Consigliere Comunale On. Aurigemma la definisce, “un’iniziativa lodevole un’occasione importante di toccare con mano un tema sociale molto importante, quello del vero volontariato, spinto dall’amore verso il prossimo e verso la natura”.

L’associazione ha una visione ambiziosa del futuro, promuovendo progetti che uniscono la tecnologia alla natura, abbracciando l’innovazione con progetti Green Tech. È entrata inoltre a far parte della consulta per Roma Smart City dimostrando di essere così in prima linea nella ricerca di soluzioni sostenibili per la città.