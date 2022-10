Roma, giovane egiziano e un uomo di 50 anni perdono la vita in due incidenti mortali avvenuti in via di Tor Bella Monaco e via di Vigna Murata

Ancora incidenti mortali nella Capitale. Registrati altri due sinistri, avvenuti rispettivamente in via di Tor Bella Monaca e in via di Vigna Murata, costati la vita a due persone, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 50. Ferite, invece, altre due persone a Santa Marinella, in uno scontro tra vetture avvenuto questa mattina. In tutti gli interventi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, che, poco prima delle 19 a seguito di una chiamata al numero unico delle emergenze hanno inviato in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini, una squadra proveniente dal distaccamento della Rustica per una vettura con all’interno due persone che si è schiantata contro un albero. Un impatto molto violento, fatale per il passeggero deceduto, un giovane egiziano di 20 anni. Ferito, invece, il conducente, trasportato dal personale sanitario all’ospedale Policlinico Umberto I in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del VI Gruppo Torri per i rilievi. Intorno alle 22, invece, una squadra proveniente dal distaccamento di Tuscolana 2 con il supporto della partenza Usar (4/A) è intervenuto in via di Vigna Murata, all’altezza del civico 318, in prossimità dell’incrocio con via Fonte Meravigliosa, per un incidente stradale dove ha perso la vita un uomo di 50 anni schiantato contro un albero con la sua Citroen Xara. Sul posto gli agenti della polizia locale del XI Gruppo Monteverde intervenuti per i rilievi e la chiusura di via di Vigna Murata direzione Ardeatina e provenienza Laurentina, in carreggiata centrale all’altezza di Viale Stefano Gradi, in carreggiata laterale all’altezza di via della Fonte Meravigliosa. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. A Santa Marinella, invece, questa mattina, poco dopo le ore 7, in via Giulio Cesare, angolo via Saffi, un’altro incidente stradale. A scontrarsi due autovetture di media cilindrata, una Renault e una Fiat Panda per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia che hanno estratto gli occupanti dalle vetture. Presenti anche i carabinieri della stazione locale e il personale sanitario della misericordia di Santa Marinella. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti, ma non in preoccupanti condizioni. Feriti entrambi, sono stati trasferiti dai sanitari all’ospedale di Civitavecchia per le cure del caso.

