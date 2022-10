Roma, Giannini (Lega): strisce pedonali fai da te a via Boccea contro i ritardi di Comune e Municipio

“A quasi un mese dalla riasfaltatura di via Boccea, la segnaletica orizzontale non è stata ripristinata, dunque oggi, in segno di protesta contro i ritardi di Comune e Municipio XIII, abbiamo deciso di apporre sull’asfalto delle strisce pedonali bianche di carta per sollecitare l’amministrazione a intervenire quanto prima per rimediare a questa criticità”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. “Si tratta di un disservizio pericoloso – prosegue – in una delle strade più trafficate e commerciali della Capitale, che, nel tratto che va da Piazza Giureconsuti al mercato rionale, alla presenza anche della scuola ‘Clementina Perone’, sta mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, costretti ad attraversamenti da brivido, schivando auto e bus. Dobbiamo come sempre aspettare il fatto di cronaca nera per ottenere un intervento rapido e risolutivo o è possibile, una buona volta, velocizzare gli iter e portare a termine i lavori pubblici velocemente sul territorio?” si chiede il consigliere che aggiunge “la sinistra in Campidoglio e al Municipio si dimostra flemmatica e macchinosa, addirittura peggio dei Cinquestelle, il che – conclude Giannini – è tutto dire”.

