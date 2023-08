Roma, Ferrara (M5s): “Gualtieri tra balle e realtà racconta miglioramento che non vede nessuno”

“Gualtieri tra balle e realtà. Ora che il fallimento di questi due anni è certificato, il Pd passa dalla stagione degli annunci a quella della dissimulazione: racconta di una Capitale in netto miglioramento, si prende il merito delle manutenzioni alle metro, dimostra grande attenzione per la legalità a Ostia. Ma questo miglioramento non lo vede nessuno, le manutenzioni sono state avviate da noi e l’attenzione per la legalità è arrivata dopo veri e propri attentati fatti sul Litorale, frutto a loro volta dell’assenza di questa amministrazione dal territorio.

I romani non credono ai raccontini, non ci hanno mai creduto. E come su Ostia Gualtieri è stato svegliato dalle bombe, tra tre anni sarà svegliato dal voto dei cittadini”.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.