Roma esplode di vita nel weekend di San Pietro e Paolo: tutti gli eventi in programma

Ultimo week end di giugno e tantissime le iniziative in programma a Roma: ecco cosa fare in città tra sabato e domenica

Cosa rende un fine settimana a Roma così speciale da restare nella memoria? A volte è il cielo illuminato da fuochi d’artificio, altre è una piazza che vibra sotto un concerto o una serata tra cinema, sapori e storie da vivere all’aperto. Questo ultimo weekend di giugno, tra il 28 e il 29, la Capitale si anima per celebrare i suoi Santi Patroni Pietro e Paolo, ma lo fa con una festa che mescola devozione, cultura pop e voglia d’estate.

La notte del 29 giugno torna l’emozione della Girandola a Castel Sant’Angelo: uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che colora il cielo sopra il Tevere, visibile da Ponte Umberto I fino a Lungotevere Tor di Nona. Ma non è solo un appuntamento da cartolina: è un rito collettivo, un momento in cui cittadini e turisti si ritrovano per alzare gli occhi e ricordarsi quanto è bella Roma di notte.

Chi ama la musica, invece, potrà lasciarsi trascinare dall’energia di Achille Lauro al Circo Massimo. Dopo aver scaldato Piazza del Popolo ai Tim Summer Hits, il cantante romano porta il suo show più ambizioso nella cornice storica più iconica della città.

E se la nostalgia chiama, il 28 giugno c’è la serata Teenage Dream – Fabulous Summer a Rock in Roma, per tornare a cantare a squarciagola le hit dei primi anni 2000.

Cibo di strada, cinema tra gli alberi e jazz al tramonto

Il bello di Roma in estate è che ogni angolo nasconde qualcosa. Alla Garbatella, la festa prende la forma dei profumi di TTS Street Food: dal 26 al 29 giugno, i giardini di via delle Sette Chiese ospitano 22 street chef pronti a farvi viaggiare tra tradizione, sapori internazionali e opzioni gluten free e vegan. Un’esperienza che va oltre il cibo, tra luci, musica e scenografie urbane.

Chi cerca qualcosa di più rilassante può concedersi una serata sotto le stelle al Parco degli Acquedotti, dove parte la nuova edizione della Roma Cinema Arena, che il 28 giugno celebra i 100 anni di Peter Sellers con “La Pantera Rosa”. Oppure c’è “Vivi il Cinema!” a Tor Bella Monaca, con una selezione gratuita e pensata per portare il grande schermo anche in periferia. E per le famiglie con bimbi, imperdibili gli spettacoli di Storie sotto gli alberi a Villa Pamphilj, tra fiabe, musica e natura.

E poi c’è il jazz. Quello autentico, che suona al tramonto nei parchi e racconta storie. A Monte Mario torna il Festival Jazz “Massimo Urbani”, gratuito e ricco di ospiti speciali. Per chi ama gli animali, il Bioparco di Roma offre invece una suggestiva Safari Night: visita guidata notturna con torcia alla mano per scoprire la vita del parco quando il sole va giù. Un’esperienza magica, diversa, adatta a tutte le età.

Fuori Roma, tra vino, tradizione e arrosticini

Chi ha voglia di scoprire i dintorni può puntare su Tolfa, dove il 27 e 28 giugno si tiene Rocca in Cantina: un viaggio tra i vini della Maremma laziale e la cucina tipica tolfetana. Un’esperienza lenta, tra degustazioni e sapori autentici. A pochi chilometri, a Castelnuovo di Porto, è invece tempo di Sagra degli Arrosticini, una festa semplice ma piena di calore, con buon cibo, musica e convivialità.

Anche la cultura non resta fuori dal weekend. Il 29 giugno al Teatro Sistina va in scena lo spettacolo di Michele La Ginestra, “29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma”, pensato per riportare le figure dei due apostoli nei luoghi in cui tutto è iniziato. E sempre domenica torna “Noi siamo Tevere”, la campagna di cittadinanza attiva che celebra il fiume come simbolo di rigenerazione, storia e identità della città.

Alla fine, il bello di questo weekend non è solo la quantità di eventi a disposizione. È la possibilità di vivere Roma in modo nuovo, personale, leggero o intenso a seconda dei momenti. Che si tratti di un bicchiere di vino al tramonto, di un film visto distesi sull’erba o di un concerto vissuto a pieno polmoni, la vera domanda è: quale Roma sceglierai questo fine settimana?