Roma ed il boom immobiliare da parte degli stranieri: la curiosa statistica

Roma è da sempre la Città eterna ed avere una casa in città per molti è un pallino: c’è un vero e proprio boom di richieste da parte di stranieri

Hai mai pensato che una vacanza potesse trasformarsi in un investimento a sei cifre? Succede, più spesso di quanto immagini, proprio a Roma. C’è chi arriva per un long weekend con l’idea di vedere il Colosseo e finisce per cercare un attico vista Fori Imperiali.

Non è uno scherzo, ma il riflesso di un trend immobiliare che negli ultimi mesi ha preso una direzione decisamente inaspettata: gli stranieri stanno comprando case a Roma come mai prima d’ora. E non parliamo di numeri piccoli.

Secondo uno studio di Gate-away.com, nel primo semestre del 2025 le richieste di acquisto da parte di acquirenti esteri sono cresciute di un incredibile +80,24% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che da solo racconta molto di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.

Roma non è solo una città, è un sogno abitabile. E in questo momento, è in cima alla lista dei desideri di chi vuole portarsi a casa un pezzo di italian lifestyle. L’effetto Giubileo c’entra, eccome: ha portato in città turisti benestanti, molti dei quali ora stanno valutando se non sia il caso di restare un po’ più a lungo.

Ma c’è di più. Come spiega Simone Rossi, co-fondatore del portale Gate-away, «la Capitale resta per molti il simbolo dell’‘italian style’: storia, architettura, cibo e arte in un unico pacchetto». E quando ti innamori di una città così, la tentazione di comprare casa – magari in Trastevere o tra i vicoli del centro storico – è fortissima.

I dati lo confermano: dopo gli americani (che rappresentano il 27,83% delle richieste), ci sono richieste dall’Italia fatte da cittadini stranieri, cresciute addirittura del 164% rispetto al 2024. Seguono Regno Unito, Canada, Francia, Olanda e Germania. Un mosaico internazionale che sceglie Roma per vivere, investire o semplicemente per iniziare una nuova fase della vita.

La pensione da godere a Roma: ecco chi cerca casa

Ma chi sono queste persone? In maggioranza hanno più di 56 anni (per l’81%), e ben il 38% ha superato i 66. Sono pensionati, certo, ma non solo: crescono anche i lavoratori dipendenti (31%) e autonomi (23%). Quasi la metà ha una laurea, ed è evidente che parliamo di un target solido, culturalmente curioso e pronto a cambiare vita.

Le motivazioni? In testa c’è il desiderio di vivere la pensione nella Città Eterna (46%), ma anche la voglia di cambiare completamente orizzonte (30,8%), e solo in minor parte un utilizzo legato alle vacanze (16%). C’è poi un piccolo ma significativo 6% che fiuta un buon affare e decide di investire.

E non si accontentano di una mansardina: il valore medio degli immobili richiesti supera i 940.000 euro, e oltre la metà dei compratori vuole una casa di almeno 120 mq, già restaurata e pronta da vivere. In cima alle preferenze ci sono appartamenti spaziosi (44%), ma anche attici panoramici e ville eleganti. In poche parole, se hai una proprietà nel cuore di Roma, questo potrebbe davvero essere il momento giusto per venderla. O per chiederti: e se mi stessi perdendo qualcosa anche io?