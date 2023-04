Roma, da giovedì 4 a domenica 7 maggio 2023 presso il Circo Massimo si terrà la “Race for the Cure”

Da giovedì 4 a domenica 7 maggio 2023 presso il Circo Massimo si terrà la “Race for the Cure” l’evento aperto a tutti che unisce contemporaneamente sport, salute e solidarietà.

Race For The Cure è organizzato da Komen Italia e rappresenta la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’evento si svolgerà a Roma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“La Città metropolitana di Roma, sta formando la squadra per partecipare alla corsa solidale organizzata da Komen Italia nella giornata del 7 maggio prossimo. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che volessero unirsi al nostro team, di iscriversi attraverso il link https://www.raceforthecure.it/squadre/citta-metropolitana-di-roma-capitale/, per essere più numerosi e partecipare tutti assieme al Circo Massimo nel sostenere la lotta contro i tumori. Per rafforzare la collaborazione con Komen Italia e offrire un servizio indispensabile alle nostre concittadine, il nostro Ente metropolitano, ha programmato una serie di tappe che, oltre i Municipi di Roma, interesseranno i Comuni del territorio provinciale con la “Carovana della salute”, dove sarà offerto uno screening gratuito di prevenzione”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità CMRC