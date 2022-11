Tor Bella Monaca: 19 anni romano ferito ad un braccio da un colpo di pistola

Un ragazzo di 19 anni romano è stato ferito ad un braccio da un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto ieri sera nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Il giovane è arrivato con un mezzo proprio al pronto soccorso dell’ospedale Tor Vergata dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Agli agenti del commissariato Casilino intervenuti ha raccontato che, mentre passeggiava in via dell’Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma, è stato preso di mira da una persona che viaggiava in un’auto. Più colpi di pistola sono stati sparati ma uno solo lo ha ferito all’arto. Sarebbe rimasto generico sul tipo di auto dell’aggressore e sul luogo preciso dell’agguato. Le sue condizioni non sono tali da far temere per la sua vita. Preoccupazione, invece, per la sicurezza della zona in via dell’Archeologia. Appena 3 giorni fa, infatti, un 14enne è stato accoltellato, anche se in maniera lieve, da un uomo descritto come uno spacciatore.

