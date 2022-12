Roma, crolla un albero sul muro di cinta dell’Aurelia Antica: strada chiusa al traffico

Crolla un albero sul muro di cinta dell’Aurelia Antica, strada chiusa al traffico. Un grosso arbusto, complice forse il maltempo, il vento e le piogge degli scorsi giorni, è letteralmente crollato sulla strada senza toccare terra perché la sua cima si è infranta contro il muro di cinta che si trova sulla Aurelia Antica, creando quindi una sorte di ponte tibetano sospeso, certamente pericoloso per le auto in transito e, soprattutto, per i pedoni che dovessero trovarsi da quelle parti per una passeggiata.

E’ successo intorno alle 14 circa al civico 26 di via Aurelia Antica. Sul posto una squadra VVF con l’ausilio dell’autogrù AG/10, è intervenuta per la messa in sicurezza al fine di consentire il ripristino completo della viabilità pedonale e veicolare, per il momento certamente compromessa dalla situazione verificatasi.

L’albero è letteralmente sospeso in aria – come si vede nella foto in copertina – perché prima di incontrare l’asfalto, ha incrociato la sua traiettoria con il muro di cinta che si trova sull’altro lato della carreggiata. Per fortuna, non ci sono persone coinvolte. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.

