Roma: controlli in città, 9 persone in manette e sequestrati oltre 1,5 chili di droga

Prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito, negli ultimi giorni, di eseguire diversi blitz nella Capitale, dal centro storico alle periferie, e di arrestare 9 persone per reati inerenti gli stupefacenti. In particolare, i carabinieri della stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 27enne romano, senza occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo della sua autovettura in transito in via Giulio Venzi, è stato trovato in possesso di oltre 1 chilo di cocaina e della somma contante di 1.000 euro, presunto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare ulteriori 7.900 euro in contanti.

In via Prenestina invece, è finito in manette un 50enne di Marino fermato a bordo della sua autovettura dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che hanno rinvenuto, occultati in un vano del cruscotto, 7 involucri contenenti dosi di cocaina e 220 euro. A Labaro, in via Monti della Valchetta, i carabinieri della stazione Roma Prima Porta hanno arrestato un 30enne romano che nascondeva 8 dosi di cocaina nella tasca del pantalone. Molto intensa l’attività antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca che ha portato all’arresto di 6 persone. In via dell’Archeologia, i militari della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno bloccato un 22enne egiziano, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma, trovato in possesso di 114 dosi di crack, 20 grammi di cocaina e 470 euro.

Nella stessa via, poco dopo, due 20enni, un cittadino romano e un cittadino egiziano già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre avvicinavano alcuni giovani e cedevano loro dosi di cocaina. Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 5 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish e 100 euro. Arrestato anche un 43enne romano bloccato dai militari dopo aver ceduto dosi di cocaina ad un acquirente. Nelle sue tasche nascondeva 50 dosi della stessa droga e 70 euro. I carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca, infine, hanno arrestato un 39enne romano trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 130 euro, e un 19enne ucraino trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 240 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

