Roma, controlli della Polizia Locale: 1118 violazioni al codice della strada, 369 eccessi di velocità e 6 minimarket aperti oltre le 22

In questo fine settimana le pattuglie della Polizia di Roma Capitale hanno effettuato controlli ai pubblici esercizi, in modo particolare nelle zone di Trastevere , Piazza Bologna, Ponte Milvio, Pigneto e Campo De’ Fiori : 53 le sanzioni comminate, perlopiù per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada , musica ad alto volume e irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani.

In particolare sono 6 i minimarket multati perché trovati aperti oltre l’orario consentito, tutti nel centro cittadino. Uno di questi è stato trovato aperto oltre la mezzanotte, per giunta intento a vendere. Al responsabile è stata comminata una sanzione di circa 7 mila euro, sia per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale, sia per la violazione della normativa dello Stato in materia. Sono 1118 le violazioni accertate per mancato rispetto del Codice della Strada; a queste si aggiungono 2373 verifiche sui limiti di velocità, nelle principali strade della Capitale, dalle quali sono scaturite 369 sanzioni e 19 patenti ritirate , di cui 15 per guida in stato di ebbrezza.

