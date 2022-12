Associazione Amici del Cane di Latina: I Giovani Filarmonici Pontini in concerto per aiutare i quattro zampe

Proseguono incessanti le varie iniziative delle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina odv: dopo il grande successo dell’Open Day che ha visto arrivare in canile tanti visitatori curiosi di scoprire la struttura e conoscere i suoi ospiti, si continua a lavorare non solo per la cura dei 600 amici a quattro zampe, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica circa tanti temi legati a un’adozione consapevole.

L’impegno quotidiano dei volontari è con i pelosi del canile: sfamarli, curarli, tenerli al caldo nei mesi più rigidi e coccolarli per far sentire loro il meno possibile il peso della prigionia e la mancanza di una famiglia amorevole. Uno degli impegni più difficili intatti è quello di cercare costantemente adozioni per i cani del canile, anche quando sono anziani, quando sono malati, quando sono traumatizzati dalle violenze subite, quando sono di taglia grande e nessuno li vuole, quando non sono di razza pregiata e nessuno li cerca.

Tante sono state le campagne di sensibilizzazione su vari temi sostenute dall’Associazione: dal contrasto al randagismo e all’abbandono, sull’importanza della sterilizzazione, dell’utilizzo del microchip (regolamentato per legge) e molte altre.

Tutte queste attività sono svolte per 365 giorni l’anno dalle volontarie, ma ci sono sempre tante spese, tanti imprevisti, tante incombenze. Tante persone di buon cuore aiutano come possono, offrendo mangime umido e secco, coperte e altri generi di prima necessità o donando il loro 5xmille.

Talvolta capita che vengano organizzati degli eventi il cui incasso viene devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Amici del Cane di Latina. È proprio questa l’occasione che le volontarie del canile di Chiesuola sono felici di annunciare: il concerto dei Giovani Filarmonici Pontini, che il prossimo lunedì 12 dicembre si esibiranno ne Il Suono dell’Immagine, presso il Teatro Moderno.

L’evento, organizzato in collaborazione con Stefania Cimino, vedrà i Giovani Filarmonici Pontini esibirsi proponendo al pubblico famose colonne sonore dai grandi classici di Ennio Morricone alle atmosfere indimenticabili di Ryuichi Sakamoto, oltre ai successi di cinema e tv composti dal Maestro Paolo Vivaldi che in questa occasione dirigerà i giovani talenti. Lo spettacolo sarà arricchito ulteriormente dalla proiezione di locandine e scene dei film da cui sono tratte le musiche.

L’appuntamento è per lunedì 12 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Moderno di Latina, per ricevere maggiori informazioni e prenotare il proprio posto è possibile contattare il numero 327 291 8739 o scrivere una email all’indirizzo giovanifilarmonici.pontini@gmail.com

