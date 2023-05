Roma Capitale, De Santis (LcR): “Catarci smetta di giocare con open day e sistemi uffici “

“Il Campidoglio prosegue la sua maldestra e pessima gestione dei municipi per le carte d’identità.

Tra false promesse di efficienza e open Day che, in realtà, si stanno rivelando dei veri e propri bluff, questa Amministrazione proprio non riesce a garantire un servizio efficace, come dimostrano i 4-6 mesi di attesa che occorrono mediamente per fissare un appuntamento presso le anagrafi cittadine.

In tutto questo, alcune sedicenti agenzie – come testimoniato da un’inchiesta di Roma Today – ne stanno addirittura approfittando per truffare letteralmente i cittadini e lo Stato attraverso l’indebita e farlocca promessa di carte d’identità ottenute in tempi molto più rapidi di quelli canonici.

Va da sé che l’assessore Catarci dovrebbe avviare una riflessione e individuare adeguate soluzioni alle evidenti lacune finora palesate con un personale esasperato e cittadini in perenne attesa”.

Lo dichiara, in una nota, il Consigliere Capitolino Antonio De Santis, ex Assessore al Personale e Capogruppo Lista Civica Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione