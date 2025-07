Roma Capitale amplia il sostegno alle famiglie: aumentano gli importi dei buoni libro

Roma Capitale amplia il sostegno alle famiglie per il nuovo anno scolastico, aumentando in modo significativo gli importi dei buoni libro, destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi IeFP, con Isee fino a 15.493,71 euro. Gli importi salgono da 173 a 200 euro per le classi I della secondaria di primo grado, classi I e III della secondaria di secondo grado e IeFP (fascia 1), e da 150 a 170 euro per le classi II e III della secondaria di primo grado, classi II, IV e V della secondaria di secondo grado e IeFP (fascia 2). I buoni, che si possono richiedere fino al prossimo 12 settembre, sono destinati all’acquisto di libri cartacei e digitali, dizionari, narrativa (anche in lingua straniera), software, dispositivi e materiali scolastici come stampanti, notebook e tablet. Oltre agli Uffici Relazioni con il pubblico municipali e alla Rete Scuole Migranti, quest’anno le famiglie possono rivolgersi anche ai Centri di facilitazione digitale di Roma Capitale. Sulla pagina della Fondazione Mondo Digitale ETS, che co-progetta e co-gestisce alcuni Centri, sono disponibili informazioni e indicazioni per chi ha bisogno di aiuto nella compilazione della domanda. I facilitatori sono disponibili anche su appuntamento.

L’erogazione dei buoni resta confermata all’inizio dell’anno scolastico, permettendo alle famiglie di acquistare subito i libri nei negozi convenzionati, senza dover anticipare la spesa. Previsto anche l’accesso per studenti in condizioni di fragilità o disagio abitativo, anche privi di residenza anagrafica o attestazione Isee. I buoni, in formato pdf, possono essere usati presso le librerie aderenti. L’avviso pubblico per la richiesta è già disponibile online sulla pagina del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale.

“Gli operatori dei Centri di facilitazione digitale, distribuiti nei vari Municipi, sono già stati formati e sono pronti ad aiutare le famiglie a compilare e inviare la domanda online. Speriamo che questa sia un’occasione utile anche per scoprire le potenzialità dei Centri, oltre i buoni libro. Ogni giorno, infatti, i nostri facilitatori aiutano i cittadini a destreggiarsi tra i servizi online per acquisire una piena cittadinanza e ridanno fiducia a chi ha mano familiarità con le tecnologie”, dichiara Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale. “Un contributo prezioso per rendere la nostra città sempre più inclusiva ed equa”. Le attività dei centri si fermano per alcune settimane con le vacanze estive – molti sono veri e propri luoghi di prossimità ospitati dalle scuole di quartiere – per riprendere a pieno ritmo dal prossimo 25 agosto.

I 45 centri di facilitazione digitale sono co-progettati e co-gestiti da Roma Capitale insieme a un’associazione temporanea di scopo costituita da quattro associazioni di promozione sociale – Associazione europea consumatori indipendenti Lazio, Centro per i diritti del cittadino – Codici, Didaké e Observo – e dalla Fondazione Mondo Digitale ETS, capogruppo con ruolo di coordinamento e monitoraggio. Sono dislocati sull’intero territorio in modo da presidiare tutti i municipi di Roma Capitale. L’iniziativa rientra nel progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, facente parte della misura nazionale 1.7.2 del PNRR attuata attraverso la Regione Lazio.