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Roma, buco nel muro e maschere di Halloween: rapina da 100mila euro alle Poste della Garbatella

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Hanno fatto un buco nella parete e sono entrati nella parte posteriore dell’ufficio postale. Lì hanno aspettato che arrivassero direttrice e dipendenti. A quel punto i due, con il volto coperto da maschere di Halloween, entrambi armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno, minacciando per farsi aprire le casse e fuggire con centomila euro in contanti. E’ successo alle 9 al civico 46 di via Caffaro, nel quartiere romano della Garbatella. Sul posto i carabinieri della Stazione Garbatella e della Compagnia di Eur impegnati nelle indagini. In corso il rilievi tecnico scientifici. 

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