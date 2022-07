Roma brucia ancora: 170 gli interventi oggi dei VVF

La Sala Operativa del Comando di Roma nelle ultime 24 ore ha dovuto far fronte a 170 interventi di varia natura, tra questi sono stati circa 40 gli interventi di incendio vegetazione. Di rilievo quelli in via Benedetta Cioccia (zona Selva Nera) dove hanno operato questa mattina 4 Squadre VVF una Autobotte, il Capo Turno Provinciale ed il Dos per la direzione dei due elicotteri in supporto.

Mentre nel pomeriggio in Via di Villa Madama (stadio Olimpico) il pronto intervento delle Squadre VVF e del Dos ha impedito che l’incendio diventasse incontrollato. Nella provincia le Squadre VVF sono attualmente impegnate con gli incendi a Montelanico (Contrada Vigne Nuove) e Mazzano Romano in Località Agnese. Resta inoltre attiva la vigilanza con Squadre VVF e di P.C. all’interno della pineta di Castel Fusano.

