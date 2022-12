Roma alla fiera internazionale del turismo congressuale

“Per la prima volta Roma Capitale partecipa all’IBTM di Barcellona, il più importante appuntamento fieristico congressuale dedicato al mercato spagnolo ed europeo, insieme a Eur Spa, Fiera di Roma e Auditorium Parco della Musica”. Ne dà informazione l’assessore capitolino Alessandro Onorato (Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport), in visita presso lo stand Roma e Lazio alla rassegna nella metropoli catalana.

“È il risultato del protocollo d’intesa approvato pochi giorni fa in Giunta per creare una sinergia virtuosa tra amministrazione capitolina e società interamente partecipate da enti pubblici. Per promuovere sul mercato internazionale le venue (= luoghi di incontro e convegno, n.d.r.) congressuali romane moderne e iconiche della Nuvola di Fuksas, dell’Auditorium di Renzo Piano e della Fiera di Roma sul mercato turistico MICE (= turismo congressuale, acronimo di Meetings-Incentives-Conferences-Exhibitions, n.d.r.). Per sostenere un settore che rappresenta una delle componenti a maggior valore aggiunto della filiera turistica cittadina, sia in termini strettamente economici, sia in una prospettiva di destagionalizzazione dei flussi, sia per il ritorno positivo di immagine che genera”.

“Roma Capitale e Regione Lazio”, ha aggiunto Onorato, “si presentano insieme anche in questa occasione, con un unico stand istituzionale con al centro il brand Roma, che è il più noto e riconosciuto a livello internazionale. Con l’assessora regionale al Turismo, Valentina Corrado, abbiamo concordato di utilizzare questa leva per promuovere l’offerta di Roma e la ricchezza dell’intero territorio laziale. Evitando doppioni e sovrapposizioni che, fino a ieri, hanno generato confusione sul mercato internazionale e spese aggiuntive pagate dai cittadini”.

