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Roma, 71enne trovata morta nell’armadio di casa: interrogato il figlio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Una donna di 71 anni è stata trovata priva di vita in un appartamento a Tor Bella Monaca, a Roma. I carabinieri sono intervenuti ieri, intorno a mezzanotte, in un’abitazione in largo Ferruccio Mengaroni, dopo la segnalazione della sorella della vittima che dal pomeriggio precedente non riusciva a contattare la donna. Giunti sul posto hanno trovato il corpo della vittima all’interno di un armadio. Nell’appartamento al 14esimo piano dello stabile c’era anche il figlio della 71enne, che è stato portato in caserma e che è al momento sotto interrogatorio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione Radiomobile di Frascati e i carabinieri del Nucleo investigativo che hanno effettuato i rilievi nell’abitazione. 

 

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