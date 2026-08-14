Drone straniero nello spazio aereo della Lettonia, abbattuto da caccia Eurofighter italiani

(Adnkronos) – Un drone, entrato nello spazio aereo lettone, è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. A dichiararlo sono state oggi le forze armate della Lettonia. L’allerta aerea è stata revocata dopo l’intercettazione del drone, ha comunicato l’esercito lettone via social. In precedenza, le autorità avevano esortato la popolazione di tutto il Paese baltico a evitare di uscire di casa e a cercare riparo.

Inizialmente, l’esercito non ha identificato la provenienza del drone, ma ha affermato che un drone straniero era entrato nello spazio aereo lettone a seguito dell’attività di guerra elettronica russa sulla regione di Balvi. Questo suggeriva che potesse trattarsi di un drone ucraino, deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe.

Secondo i media lettoni, Kiev ha attaccato obiettivi nella Russia nordoccidentale durante la notte. All’inizio di giugno, caccia della Nato avevano già abbattuto un drone fuori rotta sopra la Lettonia.

Diversi droni ucraini diretti verso la Russia nord-occidentale si erano già spinti nello spazio aereo lettone e si erano schiantati, senza causare danni o feriti gravi. Questi incidenti hanno scatenato una crisi politica in Lettonia, che ha portato a un cambio di governo.

Poco dopo l’insediamento, a fine maggio, il nuovo governo ha firmato un accordo con l’Ucraina per rafforzare la cooperazione in materia di difesa contro i droni.

I membri della Nato si alternano nel pattugliamento dello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania, Paesi che non dispongono di propri aerei da combattimento. Gli aerei italiani sono di stanza nella base aerea militare di Öiauliai, in Lituania. La Lettonia, membro della Nato e dell’Unione Europea, con una popolazione di circa 1,9 milioni di abitanti, confina con la Russia a est.

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