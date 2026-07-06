Rolls-Royce Phantom Regatta: anteprima a Goodwood

(Adnkronos) – La personalizzazione raggiunge un nuovo livello con Rolls-Royce Phantom Regatta, una Phantom Extended realizzata in esemplare unico che sarà presentata al Goodwood Festival of Speed 2026. Il progetto nasce per celebrare il fascino delle regate che ogni estate animano il Solent e il porto di Chichester, due tratti di mare strettamente legati alla storia della Casa britannica.

L’esterno della vettura richiama immediatamente il mondo della vela grazie alla carrozzeria bicolore Regatta Blue ed English White, una combinazione che ricorda la linea di galleggiamento degli yacht. Completano il look gli esclusivi cerchi da 22 pollici lucidati, pensati per evocare le superfici metalliche delle imbarcazioni da regata.

L’atmosfera nautica prosegue all’interno, dove ogni dettaglio è stato sviluppato dal reparto Bespoke. La parte anteriore dell’abitacolo è rifinita in pelle Navy Blue, mentre quella posteriore adotta la tonalità Grace White, richiamando il contrasto tra il mare e le vele spiegate. Gli inserti in legno Royal Walnut e Black Bolivar trasformano persino i tavolini posteriori in una raffinata reinterpretazione del ponte di uno yacht, frutto di circa 120 ore di lavorazione artigianale.



Tra gli elementi più esclusivi spicca l’opera artistica “Watercolour”, dipinta a mano lungo tutta la plancia per riprodurre il movimento delle onde, mentre il celebre Starlight Headliner è stato reinterpretato con 1.307 fibre ottiche, ispirandosi alle correnti marine che circondano l’Isola di Wight. Non manca un dettaglio nascosto: le bocchette dell’aria riportano incise le coordinate geografiche di Goodwood House e della sede Rolls-Royce, un omaggio discreto al luogo in cui questa creazione è nata.

Con Phantom Regatta, Rolls-Royce conferma ancora una volta come il programma Bespoke possa trasformare un’automobile in un’opera d’arte su misura, raccontando una storia attraverso colori, materiali e lavorazioni che vanno ben oltre il concetto tradizionale di lusso.

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