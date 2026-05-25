Roland Garros, da Berrettini e Paolini a Cobolli-Pellegrino: programma e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
(Adnkronos) – Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d’azzurro con i debutti di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa degli ultimi Internazionali, e Flavio Cobolli. In campo anche Swiatek e Rybakina nel tabellone femminile, Shelton, Ruud, De Minaur e Auger-Aliassime in quello maschile. Il programma completo di oggi al Roland Garros. 

 

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00 

[WC] E. Jones (AUS) – [3] I. Swiatek (POL) 

V. Erjavec (SLO) – [2] E. Rybakina (KAZ) 

[32] U. Humbert (FRA) – A. Mannarino (FRA) 

non prima delle 20:15 

[WC] H. Gaston (FRA) – [WC] G. Monfils (FRA) 

 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00 

[22] A. Rinderknech (FRA) – [Q] J. Rodionov (AUT) 

[7] E. Svitolina (UKR) – A. Bondar (HUN) 

[WC] T. Rakatomanga Rajaonah (FRA) – [6] A. Anisimova (USA) 

D. Merida (ESP) – [5] B. Shelton (USA) 

 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00 

[13] J. Paolini (ITA) – D. Yastremska (UKR) 

S. Wawrinka (SUI) – [LL] J. De Jong (NED) 

[15] C. Ruud (NOR) – [Q] R. Safiullin 

A. Zakharova – [10] K. Muchova (CZE) 

 

COURT 14 – dalle ore 11:00 

[8] A. De Minaur (AUS) – [Q] T. Samuel (GBR) 

T. Maria (GER) – [23] E. Mertens (BEL) 

[Q] K. Quevedo (ESP) – [WC] L. Jeanjean (FRA) 

[10] F. Cobolli (ITA) – [Q] A. Pellegrino (ITA) 

 

COURT 7 – dalle ore 11:00 

[Q] M. Chawalinska (POL) – Q. Zheng (CHN) 

E. Spizzirri (USA) – [19] F. Tiafoe (USA) 

I. Buse (PER) – [11] A. Rublev 

A. Parks (USA) – [24] L. Fernandez (CAN) 

 

COURT 6 – dalle ore 11:00 

P. Carreno Busta (ESP) – [12] J. Lehecka (CZE) 

T. Kokkinakis (AUS) – T. Atmane (FRA) 

[29] J. Ostapenko (LAT) – E. Seidel (GER) 

[25] D. Shnaider – R. Zarazua (MEX) 

 

COURT 8 – dalle ore 11:00 

L. Van Assche (FRA) – P. Kypson (USA) 

J. Munar (ESP) – H. Hurkacz (POL) 

[WC] A. Urhobo (USA) – K. Boulter (GBR) 

C. Osorio (COL) – [14] E. Alexandrova 

 

COURT 4 – dalle ore 11:00 

[20] L. Samsonova – J. Teichmann (SUI) 

J. Grabher (AUT) – [Q] R. Sramkova (SVK) 

M. Navone (ARG) – J. Brooksby (USA) 

[25] F. Cerundolo (ARG) – B. Van De Zandschulp (NED) 

 

COURT 5 – dalle ore 11:00 

[Q] S. Bandecchi (SUI) – [31] C. Bucsa (ESP) 

P. Marcinko (CRO) – E. Lys (GER) 

[Q] E. Nava (USA) – C. Ugo Carabelli (ARG) 

Y. Wu (CHN) – M. Giron (USA) 

 

COURT 9 – dalle ore 11:00 

D. Kasatkina (AUS) – Z. Sonmez (TUR) 

R. Bautista Agut (ESP) – [31] B. Nakashima (USA) 

P. Udvardy (HUN) – V. Golubic (SUI) 

R. Collignon (BEL) – A. Vukic (AUS) 

 

COURT 12 – dalle ore 11:00 

A. Shevchenko (KAZ) – A. Michelsen (USA) 

A. Kovacevic (USA) – [27] R. Jodar (ESP) 

T. Gibson (AUS) – Y. Putintseva (KAZ) 

K. Rakhimova (UZB) – J. Cristian (ROU) 

 

COURT 13 – dalle ore 11:00 

M. Llamas Ruiz (HUN) – M. Berrettini (ITA) 

M. Joint (AUS) – [28] A. Potapova (AUT) 

R. Hijikata (AUS) – [24] T. Paul (USA) 

[Q] H. Gyo (CHN) – M. Kessler (USA) 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

 

