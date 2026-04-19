Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista… ‘Triplete’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Oggi, domenica 19 aprile, i tedeschi hanno vinto la loro tredicesima Bundesliga negli ultimi quattordici anni, rafforzando ulteriormente il loro dominio nel calcio tedesco. Si tratta del trentacinquesimo campionato nazionale della storia del club, che quest’anno potrebbe essere solo parte di una stagione memorabile visto che la squadra di Kompany può ancora vincere Champions e coppa nazionale. 

 

La stagione è stata segnata da una straordinaria efficacia in attacco: la squadra ha superato il proprio record di gol in una singola annata di Bundesliga, arrivando a quota 109 reti (con ancora quattro giornate da disputare). Il protagonista è stato Harry Kane, autore di 32 gol in 27 partite di campionato (a 51 gol stagionali). Anche i nuovi acquisti, come Luis Díaz e Michael Olise, hanno dato un contributo importante in fase realizzativa. 

Il Borussia Dortmund ha provato a restare in scia, ma non è riuscito a tenere il ritmo, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto. Anche Stoccarda, Lipsia e Bayer Leverkusen non sono riusciti a impensierire seriamente i bavaresi. 

Grande merito va all’allenatore Vincent Kompany, una scelta vincente. Il tecnico è riuscito a dare stabilità al gruppo, valorizza i giovani e gestisce con attenzione tutte le forze a disposizione. Uno dei motivi per cui i tedeschi sono ancora in corsa per il Triplete, con la semifinale di Champions da giocare e la Coppa di Germania a portata di mano.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, nuovo giardino a Campo Jemini: il Sindaco incontra il comitato di quartiere

21 Gennaio 2018

Prevendita Taiwan Excellence Latina-Sir Safety Perugia

6 Dicembre 2017

Raid in Siria, pasdaran morti e accuse a Israele. Ira di Raisi: “Attacco non resterà senza risposta”

21 Gennaio 2024

Vittime civili di Guerra, da Cà Farsetti a Venezia al Teatro Massimo di Palermo l’Italia si tinge di blu

2 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno