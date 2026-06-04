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Roland Garros, Chwalinska contro Andreeva nella finale femminile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La polacca Maja Chwalinska contro la russa Mirra Andreeva nella finale del singolare femminile del Roland Garros, in programma sabato 6 giugno a Parigi. Chwalinska, 24 anni e numero 114 del mondo, diventa la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale dello Slam francese. In semifinale, supera la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, per 7-6 (7-4), 6-4 in 2h10′. Più agevole il successo che Andreeva, numero 8 del tabellone, ottiene contro l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 15: la russa si impone per 6-1, 6-3 in 1h15′. 

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