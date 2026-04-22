Roblox firma la pace milionaria con Alabama e West Virginia

(Adnkronos) – Dopo il precedente del Nevada, anche Alabama e West Virginia hanno formalizzato accordi con Roblox per risolvere le controversie legate alla sicurezza dei minori sulla piattaforma. L’azienda verserà complessivamente oltre 23 milioni di dollari ai due stati, evitando così il ricorso a procedimenti giudiziari ordinari. In Alabama, i 12,2 milioni di dollari stanziati verranno destinati al finanziamento di agenti di sicurezza nelle scuole, mentre il West Virginia utilizzerà gli 11 milioni previsti per campagne di sensibilizzazione, workshop educativi e la creazione di una figura specialistica dedicata alla sorveglianza della rete in coordinamento con le forze dell’ordine locali.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di trasformare il servizio da un sistema opaco a un partner attivo per le famiglie, ponendo fine all’era delle piattaforme intese come contenitori privi di responsabilità diretta. Gli accordi prevedono l’implementazione di protocolli tecnici stringenti, tra cui l’obbligo di verifica dell’età per tutti gli utenti e l’eliminazione della crittografia nelle chat dei minori. Le interazioni tra utenti di fasce d’età differenti, nello specifico sopra e sotto i 16 anni, saranno limitate esclusivamente ai contatti certificati come amici fidati attraverso sistemi di verifica telefonica, codici QR o consenso genitoriale esplicito per i minori di 13 anni.

Nonostante l’introduzione di nuovi account dedicati ai più piccoli prevista per giugno, Roblox rimane al centro di una pressione legale crescente che coinvolge una base d’utenza di oltre 151 milioni di persone. Oltre alle intese con i singoli stati, la società deve affrontare una causa collettiva promossa da centinaia di famiglie presso il tribunale distrettuale della California settentrionale e procedimenti pendenti in altri sette stati americani. I vertici dell’azienda hanno descritto queste risoluzioni come un modello di collaborazione tra industria e regolatori, volto a stabilire standard di sicurezza digitale più elevati per contrastare la diffusione di contenuti inappropriati e i rischi di adescamento online.

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