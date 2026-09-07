Roberta Picchi ha un tumore al seno, il Como le rinnova il contratto fino al 2028

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Alla calciatrice del Como Women Roberta Picchi è stato diagnosticato un tumore al seno e il club le ha rinnovato il contratto fino al 2028. E’ stato lo stesso club lombardo ad annunciare che “Roberta Picchi ha concluso un iter di accertamenti medici che hanno evidenziato la presenza di un carcinoma della mammella. Roberta intraprenderà ora un percorso terapeutico, supportata dallo staff medico del club, che affiancherà le equipe specialistiche che hanno in carico il percorso di terapie”, sottolinea il Como 1907 che “si stringe attorno a Roberta e alla sua famiglia offrendo loro tutto il supporto necessario.

Nell’ambito di questo impegno costante, il Club ha inoltre rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, nel quale Roberta si concentrerà sul suo percorso di cure e recupero, chiediamo che la sua privacy venga rispettata”.

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