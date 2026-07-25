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ChatGPT down in tutto il mondo, si indaga sulle cause

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) – ChatGPT oggi sabato 25 luglio sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI, dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento: “Stiamo indagando sul problema”. 

La notizia arriva dopo che OpenAI ha dichiarato martedì che i suoi avanzati modelli di AI sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco lo ha definito un “incidente cyber senza precedenti” e ha detto che condurrà un’indagine congiunta con la libreria di codice online Hugging Face. 

Vengono definiti agenti gli strumenti che agiscono in modo autonomo per svolgere compiti nel mondo reale. OpenAI ha spiegato che l’incidente ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sol “e un modello pre-release ancora più potente”. 

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