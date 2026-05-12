Ritorno alle origini: David Koepp riscrive il mito di Westworld

(Adnkronos) – David Koepp torna a confrontarsi con l’universo narrativo di Michael Crichton a oltre trent’anni dal successo globale di Jurassic Park. Lo sceneggiatore, che ha legato il proprio nome ad alcuni dei maggiori blockbuster della storia del cinema, ha avviato lo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato a Westworld, la pellicola cult nota in Italia come Il mondo dei robot. Il progetto nasce sotto l’egida di Warner Bros, lo studio che detiene i diritti del franchise e che aveva già curato l’omonima serie televisiva, ma questa nuova iterazione promette di ignorare le complessità del piccolo schermo per riallacciarsi direttamente alla visione cinematografica originale del 1973.

Al centro della vicenda rimane l’intuizione pionieristica di un parco divertimenti tecnologico destinato a facoltosi visitatori, desiderosi di vivere un’esperienza immersiva nel Vecchio West tra automi programmati per assecondare ogni fantasia. Il malfunzionamento di un pistolero robotico trasforma la vacanza in un incubo di sangue, ribaltando il concetto di intrattenimento in una lotta per la sopravvivenza. Mentre Koepp è attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura, diverse indiscrezioni suggeriscono che alcuni registi di primo piano stiano già valutando la direzione del progetto, attirati dalla possibilità di modernizzare un tema quanto mai attuale come quello del conflitto tra uomo e intelligenza artificiale.

L’annuncio conferma l’instancabile attività di Koepp nel panorama dei grandi franchise cinematografici. Il professionista ha recentemente completato il lavoro su Jurassic World: Rebirth e ha rinnovato il sodalizio artistico con Steven Spielberg per l’atteso Disclosure Day, la cui uscita è prevista per giugno. Quest’ultimo titolo si preannuncia come uno dei potenziali dominatori del botteghino estivo, consolidando ulteriormente il ruolo di Koepp come figura centrale nella gestione di proprietà intellettuali ad alto budget che uniscono spettacolo e tensione narrativa.

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