Fabio furioso contro Gemma parla della moglie scomparsa a U&D, l’intervento di Tina è durissimo: “Lo capisci?”

La sfuriata di Fabio contro Gemma ha sconvolto tutti in studio, nessuno si sarebbe immaginato questa reazione.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda questo venerdì 6 dicembre abbiamo visto cosa è accaduto dopo che Fabio aveva lasciato lo studio in seguito alle accuse di Gemma. La dama gli aveva detto di aver ricevuto una segnalazione in cui le dicevano che lui avrebbe una fidanzata fuori dal programma.

Alla fine il cavaliere è tornato e hanno avuto un confronto, ma Fabio ha avuto una vera e propria sfuriata contro Gemma, alla fine è intervenuta anche Tina Cipollari che, com’era prevedibile, ha preso le parti del cavaliere. Non avevamo mai visto così adirato Fabio, che ha parlato anche della moglie scomparsa.

Fabio contro Gemma, interviene Tina: caos a Uomini e Donne

Nel corso dell’ennesimo chiarimento tra Fabio e Gemma, la dama ha accusato il cavaliere di raccontare “cose false”, era molto agitata mentre parlava con lui. Improvvisamente la situazione si è ribaltata e il cavaliere ha perso la pazienza.

E’ la prima volta che abbiamo visto Fabio così adirato, ha alzato la voce e ha anche voluto parlare della moglie venuta a mancare qualche anno fa: “Scusa, tu mi hai acchiappato in un momento in cui abbiamo visto la luna, ho pensato di stare con mia moglie, mi sono innamorato di te”. Il cavaliere non parla bene l’italiano, ma di fatto intendeva che dire che con Gemma ha avuto un trasporto molto forte in questo momento in cui hanno ammirato il panorama di Roma con la luna piena.

Ha poi ribadito i sentimenti che prova nei confronti di Gemma, ma la dama è apparsa ancora infastidita. A un certo punto ha deciso di intervenire Tina, prendendo ancora una volta le parti del cavaliere e esortandolo a lasciar perdere la Galgani, perché a differenza sua non vorrebbe una storia seria. “Non vuole una storia seria, capisci?“. Fabio è sembrato essere molto deluso dalle parole della Cipollari e dalla reazione di Gemma.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che alla fine sarà lui a decidere di chiudere con Gemma. In una delle ultime registrazioni farà leggere una lettera a Maria De Filippi in cui spiega che vuole troncare con la dama perché è una donna “bugiarda” e “interessata alla notorietà” e per questo non vuole più uscire con lei. Ora bisognerà capire se resterà comunque nel programma per conoscere altre dame.