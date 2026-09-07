Rita Rusic in lacrime per la mamma, il racconto della malattia: “Non mi riconosceva più”

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Rita Rusic in lacrime a La volta buona. L’attrice ha ricordato gli ultimi mesi vissuti al fianco della mamma Fiorella, malata di demenza senile, raccontando a Caterina Balivo il dolore vissuto nel vederla soffrire mentre la malattia si aggravava.

“Mamma aveva una malattia cognitiva, soffriva di demenza dal periodo del Covid. Sono malattie che ti tolgono anche il funzionamento degli organi. Per me è stato orribile”, ha raccontato Rusic. L’attrice ha poi voluto rivolgere un messaggio a chi si trova ad affrontare una situazione simile: “Quando ho accettato la malattia ho capito esattamente cosa dovevo fare e come dovevo comportarmi. Non bisogna mai criticarli, bisogna assecondarli. Non bisogna alzare la voce. Mamma è stata felice”.

Poi, il ricordo dell’ultimo periodo, quando le condizioni della donna sono peggiorate: “Ad agosto si è aggravata molto. Sono andata da lei e non mi ha riconosciuta, non era mai successo”, ha raccontato con la voce rotta dall’emozione. “Ti ricordi mamma che hai due bambine?”, le diceva Rusic cercando di riportare il genitore alla realtà. “Non riusciva nemmeno a dirmi come mi chiamavo, mi guardava come se fosse una cosa difficilissima”. Un momento di lucidità aveva riaccesso la speranza: “Poi la volta dopo, mi ha riconosciuta e ha detto il mio nome con un filo di voce”, ha ricordato Rusic.

L’attrice le ha ricordato quanto le volesse bene: “Lei ha annuito con la testa. Mi ha detto ‘io tantissimo’. Ed è l’unica cosa che ha detto. Poi non ha parlato mai più. È stata durissima”.

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