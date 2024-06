Ariccia, al via il progetto “Con-tatto: crescere comunità che legge” con una tavola rotonda tra i partner

Martedì 11 Giugno alle h: 15.30 presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi si terrà la tavola rotonda tra i partner del progetto “Con-tatto: crescere comunità che legge” con cui la Biblioteca Attiva di Ariccia si è aggiudicata il finanziamento del Cepell relativo al Bando “Lettura per tutti 2023”. Il progetto è la naturale prosecuzione dell’impegno per l’accessibilità alla lettura della biblioteca e del progetto “Con-tatto: per leggere insieme” che ha visto una ricca programmazione culturale capace di coinvolgere l’intero territorio dal 2021 al 2023. Un riconoscimento del lavoro svolto e una possibilità per dare continuità ad un percorso che ha riscosso un grande interesse, per continuare a leggere insieme e alla pari con tutti i membri della comunità.

La Tavola rotonda darà inizio ai lavori e alla fase operativa del progetto con l’obiettivo di valorizzare e mettere in campo le diverse professionalità che costituiscono il comitato scientifico del progetto. Un partenariato che faccia della complementarietà un elemento generativo di impatto sia a livello locale che nazionale in un settore, quello del libro tattile, che ha nella frammentarietà forse il principale nodo di criticità, portando riflessioni e modalità di lavoro solitamente relegate ad un ambito specifico, all’attenzione di un’intera comunità.

Il partenariato messo in campo dal Comune di Ariccia è sintesi delle diverse competenze necessarie a realizzare e gestire il progetto e prevede l’intervento dell’Associazione culturale Start che cura e coordina il progetto, di Atipiche edizioni che si occuperà di sviluppare una valigetta tattile per la biblioteca ampliandone l’archigrafica e gli strumenti di mediazione, della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi che con la propria sezione “Libri tattili” porterà una serie di attività sul territorio ariccino tra cui la mostra “Storie sulle dita: Alberi” presso il museo di Palazzo Chigi e la biblioteca Itinerante, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti che si occuperà delle consulenze tiflologiche e della formazione sul linguaggio braille e che attraverso il proprio ente I.Ri.Fo.R renderà il lungo percorso di formazione previsto disponibile e accreditato per insegnanti di ogni ordine e grado, dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna che si occuperà di sviluppare un kit multisensoriale per il Parco Chigi insieme all’illustratrice Gioia Marchegiani, di Fondazione Lia che si occuperà di creare il formato accessibile del libro “ABC. I primi passi per la realizzazione di un libro tattile illustrato” nato nell’ambito del primo progetto Con-tatto; dell’associazione sotto il Castello di Tito che coordinerà la parte della formazione per donatori di voce per il libro parlato. Infine Il Consorzio Bibliotecario dei Castelli Romani, l’Associazione TuedIo e le scuole di Ariccia, I.C. Vito Volterra e Liceo Joyce, saranno l’indispensabile punto di raccordo con il territorio che indirizza l’utenza e si occupa della comunicazione del progetto.

“È con grande orgoglio che quest’Amministrazione annuncia che il Comune di Ariccia ha nuovamente conquistato il bando “Crescere Comunità che Legge”, ottenendo un finanziamento di 55.000 euro. Questo prestigioso riconoscimento è un’ulteriore conferma del nostro impegno nella promozione della cultura e della lettura, pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità” – ha commentato la Consigliera, con delega alle Associazioni e al Territorio, Anita Luciano – “Esprimo il mio più sentito ringraziamento al Sindaco, Gianluca Staccoli, per la sua vicinanza e il suo supporto a questo progetto. Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Start e alla sua presidente, Giuliana Riunno, la cui passione e dedizione sono state determinanti per il raggiungimento di questo obiettivo. La collaborazione tra il Comune, l’Associazione Start e il consorzio bibliotecario Scr rappresenta un modello di sinergia positiva tra istituzioni e realtà associative locali, capace di generare benefici tangibili per la collettività”.

“Aver vinto questo bando non è solo un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi, ma una straordinaria opportunità per dare continuità a un percorso che ha già riscosso un notevole interesse. Crediamo fortemente che la lettura debba essere un’esperienza condivisa e accessibile a tutti i membri della comunità e questo progetto ci permetterà di continuare a promuovere questi valori. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a sostenere questa iniziativa, convinti che insieme possiamo costruire una comunità più inclusiva e appassionata alla lettura. Per questo, presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi, si terrà una tavola rotonda tra i partner del progetto, durante la quale discuteremo degli obiettivi e delle aspettative che abbiamo per il futuro”. – Ha dichiarato la Consigliera, con delega alla Scuola, Irene Falcone.

Tavola Rotonda – Programma

11 Giugno h: 15.30

Sala Maestra di Palazzo Chigi – Ariccia

Prima parte | Presentazioni e focus sul progetto “Con-tatto: crescere comunità che

legge”

h: 15.30 Saluti istituzionali – Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli

h: 15.35 Museo e Accessibilità – Conservatore di Palazzo Chigi

h: 15.45 Breve presentazione di ciascun partner e del proprio ruolo nel progetto

h: 16.05 Presentazione del progetto e della sua declinazione nel tempo – Biblioteca Attiva

h: 16.20 La programmazione culturale per la comunità – Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

Seconda parte | La formazione nell’ambito del libro tattile illustrato

h: 16.35 Perché proporre un corso riconosciuto sul libro tattile illustrato – I.Ri.Fo.R

h: 16.45 Il braille – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

h: 16.55 Il libro parlato – Sotto il Castello APS

h: 17.05 Libri tattili tra lettura e realizzazione, l’importanza di una formazione attiva. – Start

Terza parte | Oltre il libro tattile

17.15 Creare dispositivi a partire dai libri – Istituto dei ciechi Francesco Cavazza

17.25 Creare dispositivi per narrare luoghi – Atipiche edizioni

Valutazione, comunicazione e chiusura dei lavori

h: 17.35 Il piano di valutazione, modalità, obbiettivi e strumenti – Emiliano Dionisi

h: 17.45 Comunicazione e immagine coordinata – Patrizio Anastasi

h: 18.00 Saluti e chiusura dei lavori

Interventi di: Patrizio Anastasi, Andrea Delluomo (Atipiche edizioni), Emiliano Dionisi, Fabio Fornasari (Istituto dei Ciechi Cavazza), Giuliano Frittelli (UICI Roma e I.Ri.Fo.R), Francesco Petrucci (Palazzo Chigi), Giuliana Riunno (Biblioteca Attiva), Pietro Vecchiarelli (Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus), Antonella Viggiani (Sotto il Castello APS).

Ne discutono: Maria Giulia Carlet (Museo Tolomeo), Marina Checchi (Associazione TuedIo), Gaia Cianfanelli (Associazione Culturale Start APS), Valentina Marinangeli (Biblioteca Attiva), Eleniana Mazzetti (Consorzio Bibliotecario SCR), Lucia Onorati (Liceo Statale James Joyce), Daniele Pettinari (Istituto Comprensivo Vito Volterra), Roberta Polidori (UICI Roma), Eva Seeber (Biblioteca Attiva), Elisa Valeri (UICI Castelli Romani).

Presiedono: Irene Falcone, Anita Luciano, Loredana Mariani, Claudio Fortini, Ilaria Ranuncoli

(Comune di Ariccia)

