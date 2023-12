Rieti, uccide moglie a martellate e si spara: indagini in corso

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della polizia sull'omicidio suicidio avvenuto ieri a Sant'Elia, in provincia di Rieti, dove due coniugi, lui 82 anni, lei 72, sono stati trovati morti in casa da un parente. Accanto ai corpi è stato trovato un martello, usato molto probabilmente dal marito per uccidere la moglie e un fucile da caccia, regolarmente detenuto, con cui l'uomo si è poi tolto la vita sparandosi. La polizia sta svolgendo gli accertamenti per chiarire i motivi del gesto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...