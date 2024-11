Ora William e Kate sono spaventati, Harry aveva ragione: “È successo veramente”

Il Principe Harry aveva ragione, ecco perché oggi William e Kate, Principi del Galles, sono molto spaventati.

Kate Middleton e William sono stati colti da profondo spavento a seguito di un’effrazione avvenuta al Castello di Windsor, situato nelle immediate vicinanze della loro residenza, l’Adelaide Cottage.

Questo evento ha messo in luce le vulnerabilità nel sistema di sicurezza della proprietà reale, un tema su cui Harry aveva già espresso preoccupazioni. Due malviventi sono riusciti a introdursi nella tenuta scavalcando una recinzione e hanno sottratto un camioncino nero Isuzu e un quad rosso da Shaw Farm, una fattoria all’interno del dominio.

William e Kate, il problema sicurezza

La notizia dell’intrusione ha generato grande apprensione tra i membri della famiglia reale, in particolare per la sicurezza dei tre figli dei Principi del Galles: George, Charlotte e Louis. L’episodio è stato descritto come “spaventoso” da fonti vicine alla coppia. In risposta all’accaduto, William e il suo staff si sono immediatamente attivati per investigare sulle falle nel sistema di protezione che hanno permesso ai ladri di agire indisturbati.

L’incursione non solo ha evidenziato le lacune nella sicurezza del Castello di Windsor ma ha anche dimostrato quanto facilmente malintenzionati possano avvicinarsi alla famiglia reale senza incontrare ostacoli significativi. Arthur Edwards, fotografo ufficiale della Famiglia Reale da lungo tempo, ha sottolineato come i ladri abbiano dovuto studiare attentamente i movimenti all’interno della tenuta per riuscire a compiere il furto senza essere notati.

L’accaduto riporta alla mente le preoccupazioni espresse in precedenza dal Duca del Sussex riguardo alla sicurezza dei membri della famiglia reale quando si trovano nel Regno Unito. Nonostante la sua battaglia legale per ottenere protezione poliziesca sia stata respinta dall’Alta Corte britannica, gli eventi recenti potrebbero portare a riconsiderare la necessità di rafforzare le misure di sicurezza intorno ai reali britannici.