Pomeriggio Cinque, Mediaset cambia in corsa: Myrta Merlino sostituita già da lunedì

Mediaset ha deciso per un cambio in corsa che ha sorpreso molti: Myrta Merlino verrà sostituita già da lunedì a Pomeriggio Cinque.

Il periodo natalizio è ormai alle porte, e con esso arriva il momento per molti italiani di prendersi una pausa dal lavoro e dedicarsi al riposo e alla famiglia.

Questa esigenza non risparmia nemmeno il mondo della televisione, dove anche conduttori e conduttrici si apprestano a godersi un meritato riposo. Tra questi figura Myrta Merlino, volto noto del piccolo schermo, che ha deciso di prendersi una lunga pausa dal suo impegno in Pomeriggio Cinque.

Pomeriggi Cinque, Myrta Merlino sostituita

La notizia della sostituzione temporanea di Myrta Merlino è stata diffusa da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano. Attraverso un post sul suo profilo X (ex Twitter), Candela ha rivelato che sarà Dario Maltese a prendere le redini del programma durante l’assenza della Merlino. La conduzione solitaria di Vecchi al mattino in Mattino 5 e l’arrivo di Maltese al pomeriggio segnano un momento di transizione per i programmi televisivi che continueranno ad andare in onda durante le festività natalizie.

L’annuncio delle vacanze natalizie per Federica Panicucci non ha sorpreso il pubblico televisivo; la conduttrice è infatti nota per le sue assenze nel periodo festivo dovute agli impegni con il Capodanno su Canale 5. Tuttavia, la decisione di Myrta Merlino di allontanarsi dallo schermo per tre settimane ha suscitato diverse reazioni tra i telespettatori. Molti hanno espresso disappunto considerando la sua scelta poco opportuna in un momento delicato per la sua permanenza nel talk show.

I commenti sotto al post anteprima non sono stati teneri: alcuni utenti hanno criticato aspramente la decisione della Merlino, sottolineando come altri conduttori in passato abbiano dimostrato maggiore dedizione al lavoro. La scelta del sostituto Dario Maltese invece sembra aver lasciato indifferente parte del pubblico, che si chiedeva perché non fosse stata considerata Simona Branchetti come possibile alternativa.