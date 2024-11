Chi sono Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: confronto senza esclusioni di colpi al Grande Fratello

Chi sono Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, rivali al Grande Fratello 2024 e protagonisti di un confronto senza esclusioni di colpi.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez sono pronti a confrontarsi e a dirsi tutto ciò che pensano l’uno dell’altro guardandosi negli occhi per dare inizio ad un nuovo rapporto o mettere un punto a quella che, finora, è stata una conoscenza superficiale limitandosi a convivere nella casa del Grande Fratello 2024. Dopo aver cominciato ad imbastire un’amicizia, i due si sono totalmente allontanati dopo la scelta di Shaila Gatta. Quest’ultima, infatti, nonostante abbia provato una forte attrazione per Lorenzo sin dai primi giorni, per paura, ha preferito seguire la testa e la ragione conoscendo Javier Martinez che considerava il ragazzo ideale.

Dopo una settimana di baci e abbracci, però, Shaila si è resa conto di non provare nulla per Javier decidendo di non mentire più a se stessa ma di seguire il cuore dichiarandosi a Lorenzo con cui, un mese fa, è ufficialmente cominciata una storia d’amore. Storia che, però, ha messo fine anche all’amicizia tra Javier e Lorenzo con quest’ultimo che ha difeso e difende Shaila da tutto e tutti accusando il coinquilino di aver cavalcato l’onda svelando anche dettagli del suo rapporto con Shaila che non avrebbe dovuto rivelare.

Da parte sua, Javier Martinez continua a parlare di Lorenzo e Shaila con gli altri concorrenti non nascondendo il proprio malcontento nei confronti della ballerina e del modello milanese che è finito al televoto per l’eliminazione proprio per una strategia attuata da Martinez. Per i due, dunque, è così arrivata l’ora del confronto, ma chi sono davvero Lorenzo e Javier?

Tutto su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato: Maria De Filippi unisce i due rivali del Grande Fratello 2024

Javier Martinez è nato in Argentina 29 anni fa e, nel 2007, dopo la morte della mamma che lo ha profondamente segnato, si è trasferito, insieme a tutta la famiglia, in Italia. Avendo dei fratelli più grandi, ha deciso di seguire le loro orme cominciando a giocare a pallavolo e diventando un giocatore professionista. Proprio per la pallavolo ha vissuto in diverse città d’Italia. Nonostante la pallavolo resti il suo primo amore, Javier non ha mai rifiutato le luci dei riflettori. Prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello, infatti, è stato un tentatore di Temptation Island e un corteggiatore di Uomini e Donne.

Lorenzo Spolverato, invece, è nato a Milano il 28 novembre 1996. Ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari del capoluogo lombardo anche se mamma Cristina e il padre, di origini pugliesi, hanno sempre fatto di tutto per non far mancare nulla a lui e alla sorella. Ha frequentato l’istituto alberghiero e ha lavorato per anni come animatore nei villaggi turistici. Contemporaneamente, però, ha lavorato come modello e sogna di diventare attore. Anche Lorenzo, inoltre, come Javier Martinez, è stato un tentatore di Temptation Island e un corteggiatore di Uomini e Donne.