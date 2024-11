Javier Martinez infrange il regolamento? Così ha deciso le nomination: poi il gesto del suo staff contro Lorenzo Spolverato

Javier Martinez ha infranto il regolamento del Grande Fratello? Il video in cui influenza le nomination. Gesto dello staff contro Lorenzo.

Il regolamento del Grande Fratello 2024 obbliga i concorrenti a non mettersi d’accordo sulle nomination al punto che, chi è protagonista delle nomination palesi, non può raccontare agli immuni che nominano nel segreto del confessionale, cosa è successo. Durante la puntata del Grande Fratello 2024 del 19 novembre al termine della quale sono finiti al televoto per l’eliminazione Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice, Clayton Norcros e Amanda Lecciso. Javier Martinez, immune insieme a Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Federica Petagna e Shaila Gatta, è stato pizzicato dalle telecamere mentre parlava di nomination con Mariavittoria e Luca Calvani.

Il video del momento è stato pubblicato sui social e sta scatenando la polemica per la presunta violazione del regolamento da parte del pallavolista argentino che, secondo il popolo del web, avrebbe influenzato l’esito finale delle nomintaion con i suoi discorsi prima del voto.

Javier Martinez: il gesto dello staff contro Lorenzo Spolverato

Durante il momento delle nomination palesi, gli immuni sono rimasti in salotto e, in quel momento, le telecamere hanno mostrato al pubblico una conversazione in cui Javier, Mariavittoria e Luca Calvani parlavano di nomination. Di fronte al dubbio di Mariavittoria, Javier le avrebbe fatto capire che avrebbe dovuto nominare Lorenzo Spolverato, cosa che è poi effettivamente avvenuta. A nomare Spolverato condannandolo al televoto, poi, sono stati anche Calvani, lo stesso Javier e Helena.

Il video di tale momento è diventato virale su X dove gli utenti sottolineano la violazione del regolamento che avrebbe commesso il pallavolista argentino. Inoltre, al termine della puntata, lo staff di Javier che gestisce il suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia che ha scatenato una nuova polemica.

“La puntata perfetta: Luca (Calvani, ndr) il preferito, Javi preferito della casa, Lorenzo in nomination“, è il messaggio del post che vedete qui in alto e che è stato pubblicato dallo staff che gestisce la pagina Instagram del pallavolista e che ha scatenato la reazione del popolo del web tra chi non condivide tale intromissioni esterne nelle dinamiche della casa e chi, invece, ritiene che sia normalissimo.