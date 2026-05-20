Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ricerca, Cagnazzo (Gidm): “Con Clinical Trial Unit migliorano dati e presenza pazienti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il valore aggiunto delle Clinical trial unit risiede nell’incremento delle performance del centro di ricerca: aumenta la possibilità e la capacità di includere i pazienti, migliora la qualità dei dati e cresce il rispetto dei requisiti regolatori richiesti”. Lo ha detto Celeste Cagnazzo, presidente di Gidm – Gruppo italiano data manager e coordinatori di ricerca clinica, in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra oggi, 20 maggio, ed è promossa dalle società scientifiche Afi (Associazione farmaceutici industria), Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti), Simef (Società italiana medicina farmaceutica) e dalla stessa Gidm, con il supporto di Roche, nell’ambito della campagna RIcerca Circolare.  

Cosa sono nello specifico le Clinical trial unit ? Le Ctu sono team multidisciplinari che affiancano il clinico, assicurando tutte quelle attività non mediche – giuridiche, amministrative, informatiche, di data entry – necessarie per migliorare la qualità degli studi – spiega la presidente di Gidm -Non esiste un modello unico a cui ispirarsi, ma sicuramente quello che dobbiamo imparare dall’estero è che la ricerca deve essere un lavoro ben inquadrato e valorizzato. Quando riusciremo a stabilizzare infrastrutture come queste tutto cambierà, e l’Italia potrà essere davvero competitiva”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anguillara, la bimba azzannata da cani della nonna: è in prognosi riservata

17 Febbraio 2024

Latina, autorizzata l’accensione dei riscaldamenti fino a 15 ore giornaliere

26 Febbraio 2018

Iran condanna a morte 8 donne, Trump: “Liberatele, sarebbe un buon modo di iniziare i colloqui”

21 Aprile 2026

Volley, Anzio protagonista in Serie C e D con l’Anzio Pallavolo e l’Onda

23 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno