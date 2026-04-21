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Trovato morto Vincenzo Iannitti, il corpo in una busta di plastica e coperto da pietre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Trovato morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa (il 18 marzo scorso), da Sessa Aurunca (Caserta). Il cadavere del 20enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un’abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Il corpo era chiuso in una busta di plastica e coperto da pietre. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere.  

Secondo quanto si legge sul sito di Chi l’ha visto?, che si era occupato della scpmparsa del giovane, per l’omicidio è stato fermato un 19enne che ha ammesso di averlo ucciso con due coltellate e di aver occultato il cadavere. Si indaga ancora sul movente.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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