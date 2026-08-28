Report, Presutti e Piervincenzi alla conduzione. Per Ranucci tre proposte di ricollocazione

(Adnkronos) – La conduzione della nuova edizione di ‘Report’ sarà affida a a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la Rai che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione.

Ranucci, oltre a condurre ‘Report’, era infatti, finora, anche vicedirettore ‘ad personam’ degli Approfondimenti Rai.

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