Renzo Gonzalez Ballesteros, nuovo Market Manager Tires di Continental Italia

(Adnkronos) –

Continental Italia comunica che Renzo Gonzalez Ballesteros è il nuovo Market Manager Tires Continental Italia.

“Sono onorato ed entusiasta di assumere questo importante ruolo – commenta Renzo Gonzalez Ballesteros -. In questi anni ho avuto il privilegio di lavorare in più parti del mondo. Questo mi ha permesso di acquisire diverse esperienze internazionali che metterò a disposizione per affrontare le sfide e cogliere le opportunità presenti nel mercato italiano. Ringrazio Alessandro De Martino per aver contribuito con il suo lavoro e la sua passione ai successi di Continental Italia”.



Renzo Gonzalez Ballesteros, che succede ad Alessandro De Martino, passato alla guida di Best Drive Francia, è stato Head of Purchasing Indirect Materials & Capital Goods per il Gruppo Continental ad Hannover e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Germania, Stati Uniti, Cina e Singapore.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...