Renault svelerà il nuovo Master in anteprima mondiale al Lione

Renault svelerà il nuovo Master in anteprima mondiale il prossimo 21 novembre in occasione del Salone Solutrans, a Lione.

Un appuntamento dedicato alla mobilità industriale, a Lione in occasione del Salone Solutrans, Renault presenterà anche la nuova gamma di veicoli e servizi dedicati agli operatori professionali. Per l’edizione 2023, il Marchio della Losanga terrà una conferenza stampa che potrà essere seguita anche in diretta via streaming. Il nuovo logo “Nouvel R” rappresenta la nuova visual identity di Renault, ogni giorno si svolgeranno anche dei keynote per consentire ai visitatori di scoprire i prodotti, i servizi e le innovative soluzioni della Marca dedicate agli operatori professionali. Per l’occasione sarà presentata la nuova architettura Renault Master Van H2-Tech ed un corner Mobilize che mostrerà soluzioni concrete e sostenibili per gli operatori professionali e il trasporto urbano e su strada. Anteprima anche per il nuovo EV Bento, un micro-veicolo commerciale 100% elettrico dal look originale che anticipa un nuovo modello destinato anche per il mercato europeo. Originale anche l’offerta dei kit retrofit che consentirà di trasformare i Renault Master termici con più di 5 anni in veicoli a zero emissioni con propulsione completamente elettrica, il partner tecnico è TOLV. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

