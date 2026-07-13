Renault rilancia il GPL con il nuovo motore Eco-G 120

VARESE (ITALPRESS) – Il GPL si afferma come una soluzione di mobilità alternativa, al tempo stesso accessibile e comprovata. Derivato prevalentemente dalla produzione di gas naturale, si distingue per la stabilità nel tempo ed il ridotto impatto ambientale.

Particolarmente diffuso nei Paesi del bacino mediterraneo ed in Europa centrale ed orientale, il GPL può contare su una fitta rete di distribuzione, con oltre il 30% delle stazioni di servizio che ne sono provviste.

Grazie alla tecnologia bifuel benzina/GPL, offre anche una grande flessibilità di utilizzo ed elevata autonomia, rispondendo alle attese dei conducenti che cercano una soluzione semplice e pragmatica.

Con il nuovo motore Eco-G 120cv, Clio e Symbioz rendono disponibile un’offerta GPL più performante (+20 cv e +30 Nm) per soddisfare le esigenze dei clienti che ricercano maggiore dinamicità e versatilità, contenendo al tempo stesso il TCO. L’alimentazione bifuel benzina / GPL consente di ridurre in media del 9% le emissioni di CO2 rispetto ai motori benzina equivalenti.

Grazie alla presenza di due serbatoi, Clio e Symbioz offrono, rispettivamente, fino a 1.450 km e 1.500 km di autonomia totale. Il passaggio dal GPL alla benzina avviene automaticamente, quando il serbatoio GPL è vuoto, senza intervento da parte del conducente. Se necessario, un apposito comando sul cruscotto consente anche di selezionare manualmente il tipo di carburante.

Su Clio, Captur e Symbioz, questa nuova generazione deriva dal motore turbo benzina TCe 115 da 1,2 litri a iniezione diretta e 3 cilindri adattato all’alimentazione bifuel benzina / GPL. Questo motore fonde prestazioni equilibrate, piacere di guida ed efficienza.

La gamma Clio si arricchisce del motore Eco-G 120 cv auto che completa le motorizzazioni benzina (Tce 115 con cambio manuale) e full hybrid E-Tech 160 cv. La nuova offerta posiziona il GPL come motorizzazione a sè stante, ora disponibile con prestazioni comparabili a quelle delle versioni benzina, in particolare con l’integrazione del cambio automatico. Vanta, peraltro, un netto miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione di motori GPL.

Clio si distingue per l’introduzione del cambio automatico a doppia frizione (EDC) abbinato alla motorizzazione GPL. Se ci sono altri modelli che possono vantare TCO ridotto ed autonomia elevata con il GPL, la disponibilità del cambio automatico costituisce oggi un elemento veramente differenziante. Offre comfort e fluidità nella guida quotidiana, incrementando l’appeal di Clio rispetto ai clienti privati e professionali.

Basata su un’architettura a doppia frizione, la trasmissione garantisce cambiate veloci e senza interruzioni di coppia, per una guida fluida in ogni circostanza. Le levette al volante permettono il controllo manuale diretto, in funzione delle esigenze del conducente.

Rispetto al motore GPL di Clio 5 (Eco-G 100), Eco-G 120 può contare su sviluppi tecnici che gli consentono di raggiungere una potenza di 120 cv (ossia 20 cv in più) ed una coppia massima di 200 Nm (con un aumento di 30 Nm).

In modalità GPL, Clio Eco-G 120 vanta un consumo a partire da 6,5 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 105 g/km.

L’autonomia totale si attesta fino a 1.450 km, grazie alla presenza di due serbatoi separati, con il serbatoio GPL con una capacità di 50 litri (+25%).

Con l’arrivo del motore Eco-G 120 cv, Symbioz mette a disposizione un’offerta GPL coerente e competitiva nel segmento C. Questa motorizzazione, che vanta emissioni a partire da 116 g di CO2/km, costituisce un’alternativa conveniente rispetto ai motori mild-hybrid e full-hybrid già disponibili in gamma.

Basata sull’alimentazione bifuel benzina/ GPL e due serbatoi separati (48 litri benzina e 50 litri GPL), Symbioz offre grande versatilità di utilizzo ed autonomia totale fino a 1.500 km, un’offerta ancora rara per il segmento. Questo posizionamento soddisfa le esigenze dei clienti che ricercano un veicolo efficiente, da utilizzare per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi, con un TCO contenuto.

Disponibile con cambio manuale a 6 rapporti, Symbioz Eco-G 120 vanta un approccio equilibrato tra prestazioni, consumi ridotti e versatilità, in linea con il posizionamento del modello.

-foto ufficio stampa Renault –

(ITALPRESS).