Imprese, Qonto potenzia la propria offerta con la remunerazione del conto business

MILANO (ITALPRESS) – Qonto, soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti, prosegue nel suo percorso a sostegno degli imprenditori italiani e lancia la remunerazione del conto aziendale. Dopo Francia, Spagna e Paesi Bassi, anche in Italia professionisti e aziende clienti di Qonto possono ottenere una ricompensa sul proprio conto semplicemente utilizzando i servizi di pagamento.

La remunerazione del conto, spiega una nota, “si inserisce in un’offerta finanziaria in continua espansione, che include prodotti di credito pensati per le esigenze delle PMI, e premia i clienti semplicemente per il loro utilizzo dei servizi di pagamento. La nuova soluzione punta a rispondere a quella che rappresenta un’esigenza prioritaria per le aziende europee: secondo un sondaggio condotto negli scorsi mesi, infatti, la remunerazione dei conti resta un fattore chiave nella scelta dei servizi finanziari aziendali. Dopo il lancio della carta di credito e il fido, anche questa soluzione nasce dall’ascolto diretto delle esigenze di chi usa il conto ogni giorno per gestire il proprio business, confermando la traiettoria di Qonto verso un’offerta finanziaria sempre più completa per le PMI europee”.

Il lancio risponde a una forte domanda di mercato: un sondaggio Qonto condotto con Appinio in Francia, Germania, Italia e Spagna nel 2025 ha mostrato un forte interesse delle imprese europee per la remunerazione dei conti. Alla domanda se ricevere una remunerazione (ad esempio un tasso del 2%) sul proprio conto aziendale influenzerebbe la scelta del fornitore bancario, l’88% delle PMI ha risposto che rappresenterebbe una motivazione principale per scegliere o cambiare operatore.

“La remunerazione dei conti è da sempre la funzionalità più richiesta dai nostri clienti e le evidenze di mercato confermano quanto sia centrale per le PMI e professionisti in tutta l’Unione Europea – ha detto Lorenzo Pireddu, Managing Director Sud Europa di Qonto -. Oggi siamo orgogliosi di offrire una ricompensa fino al 2%, con promozione per i nuovi clienti al 4%, direttamente disponibile sui conti aziendali, senza la necessità di un conto separato. Il conto business diventa così ancora più centrale nella gestione operativa quotidiana: la naturale operatività del conto dà diritto alla remunerazione, basta il piano giusto per attivarla, e accompagna concretamente la crescita del business, in modo semplice e immediato”.

Beneficiare della nuova soluzione è semplice: i clienti di Qonto possono attivare la funzionalità in pochi clic e ricevere la remunerazione sul loro conto principale ogni mese in automatico, effettuando almeno 5 transazioni mensili da 1 euro o più.

Inoltre, spiega ancora la nota, non è necessario aprire un conto separato in quanto la remunerazione viene calcolata direttamente sul saldo del conto principale e dei sotto-conti Qonto. Il saldo resta sempre accessibile e operativo – senza blocco di liquidità – e i guadagni, stimabili grazie a dati storici e analisi predittive, sono direttamente disponibili per spese quotidiane o impreviste. La remunerazione varia per tipologia di piano: i tassi annui equivalenti (AER) variano dall’1% al 2%, con massimali compresi tra 50.000 euro e 200.000 euro, a seconda del piano tariffario del cliente.

In occasione del lancio, i nuovi clienti con piani idonei possono beneficiare di un tasso promozionale eccezionale del 4% per i primi due mesi. La remunerazione viene calcolata ogni giorno sul saldo e accreditata in un unico pagamento mensile, il 2 del mese.

– news in collaborazione con Qonto –

– foto ufficio stamp Qonto –

(ITALPRESS).