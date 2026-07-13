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Muore a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lutto nel mondo del calcio: è morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink. A comunicarlo è stata la federazione calcistica olandese, che non ha fornito dettagli sulle cause del decesso. Arbitro professionista da oltre quindici anni, Dieperink ha diretto quasi 300 incontri ufficiale, tra cui 84 partite di Eredivisie. Nel corso della sua carriera aveva inoltre fatto parte delle squadre arbitrali impegnate nella finale di Europa League del 2024, agli Europei e ai Giochi Olimpici disputati nello stesso anno. 

Il suo nome figurava inizialmente anche tra gli arbitri selezionati per i Mondiali. Tuttavia, la Fifa aveva deciso di escluderlo in seguito a una presunta aggressione sessuale ai danni di un adolescente, episodio che sarebbe avvenuto nel mese di aprile a Londra dopo la partita tra Crystal Palace e Fiorentina. Successivamente, la Metropolitan Police del Regno Unito ha concluso che le prove raccolte non erano sufficienti per procedere e il caso è stato archiviato senza che venisse formulata alcuna accusa nei confronti di Dieperink. Nonostante l’esito dell’indagine, l’arbitro aveva comunque perso l’opportunità di prendere parte al torneo. 

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