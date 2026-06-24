Renault, per la nuova Twingo elettrica una ‘House of Frog’ per accendere l’estate romana

(Adnkronos) – Una scultura di rana grande come una persona, con uno sguardo luminoso che esalta la somiglianza con il frontale della vecchia e nuova Twingo. E’ l’installazione pensata da Renault nei giardini dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per avvicinare il pubblico alla nuova generazione, 100% elettrica, della popolarissima city-car: con la ‘House of Frog’ la Twingo E-Tech Electric si propone attraverso un progetto firmato da Marcantonio, artista e designer italiano noto per il suo linguaggio poetico e immaginifico. L’installazione proposta nel cuore del Roma Summer Fest trasforma – nelle intenzioni di Renault – il concept d’autore presentato per la prima volta durante la Milano Design Week 2026 in un luogo di connessioni umane ed incontro tra musica e design: un microcosmo popolato da rane, foglie di ninfea e richiami naturali che diventano scenografia e racconto visivo.

Ma la House of Frog – in cui la scultura dialoga con un esemplare (verde rana, inutile dirlo) della nuova Twingo – non è solo una installazione ‘leggera e positiva’ ma anche uno spazio dinamico dell’estate romana con un’area bar & lounge che accoglie gli ospiti in un ambiente contemporaneo, accompagnato da installazioni visive ed un’esposizione dedicata a Twingo E-Tech electric. Durante gli eventi serali legati al Roma Summer Fest, gli ospiti possono ricevere un gadget esclusivo ispirato al mondo Twingo – una piccola rana che diventa profumatore per auto, firmata Marcantonio, che entra a far parte del merchandising dedicato.

Come sottolinea Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia “con House of Frog portiamo Renault fuori dai luoghi tradizionali, per entrare in uno spazio di relazione autentica con le persone, fatto di emozione, creatività e cultura urbana. Twingo E-Tech electric incarna perfettamente questo spirito: è un’icona che torna reinterpretata per una nuova generazione, capace di unire design, accessibilità e piacere di guida in chiave elettrica. Con questo progetto vogliamo offrire al pubblico non solo una vettura, ma un’esperienza che si vive, si condivide e si ricorda”.

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