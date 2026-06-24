Oltre 2.000 persone al Brixia Forum: il Fashion Show di LABA conquista Brescia

Il Brixia Forum di Brescia ha fatto da cornice a PRÓSOPON_Volti, il Fashion Show dell’Accademia di Belle Arti LABA che ha chiuso con grande successo il festival della creatività Synapses 2026. Oltre duemila persone hanno preso parte all’evento, confermando l’interesse e l’attenzione che l’Accademia riesce a catalizzare nel panorama della formazione artistica e creativa italiana.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti del terzo anno di Fashion Design, coordinati dal docente Federico Mameli, che hanno portato in passerella una collezione interamente dedicata alla donna e alla valorizzazione della moda italiana. Ogni abito è stato ideato, progettato e realizzato dagli studenti, in un percorso che ha unito creatività, ricerca, artigianalità e innovazione.

La sfilata è stata il risultato di un lavoro corale che ha coinvolto anche i corsi di Scenografia, Fotografia, Grafica e Comunicazione, dando vita a uno spettacolo immersivo caratterizzato da visual storytelling, video mapping e una forte componente narrativa.

Importante anche la partecipazione delle istituzioni, che hanno voluto testimoniare la vicinanza al mondo della formazione e della creatività, riconoscendo il ruolo sempre più centrale di LABA nella crescita professionale delle nuove generazioni e nella valorizzazione del Made in Italy.

Lo show si è sviluppato attraverso quattro atti – Business, Dark, Chic e Space – che hanno raccontato le diverse sfaccettature dell’identità femminile contemporanea, tra eleganza, sperimentazione e visione del futuro. Un percorso capace di coniugare tradizione sartoriale e innovazione, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di significati.

Con PRÓSOPON si conclude così Synapses 2026, un festival che ha coinvolto centinaia di studenti e migliaia di visitatori attraverso mostre, workshop, incontri e installazioni. Un bilancio estremamente positivo che conferma LABA come una realtà di riferimento nel panorama dell’alta formazione artistica italiana, capace di trasformare il talento dei giovani in progetti concreti e di grande impatto culturale.