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Renato Zero porta ‘Ciao Nì’ all’Idroscalo di Ostia: “C’è la mia sfrontatezza di aver sfidato case discografiche, sono come il cinto per l’ernia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Renato Zero inaugura la quinta edizione del Puntasacra Film Fest – il festival ideato da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città – con la versione restaurata di ‘Ciao Nì’ di Paolo Poeti, il film che nel 1979 raccontò Zero nel momento in cui la sua voce stava diventando quella di un’intera generazione. Ad accogliere il grande Renato il suo popolo: i “sorcini”, che hanno cantato a squarciagola i brani del loro mito, da ‘Triangolo’ a ‘Spiagge’ fino a ‘Sesso o esse’. 

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