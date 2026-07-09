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Francia-Marocco, vantaggio di Mbappé tra le proteste e furia Brahim Diaz: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Mbappé indirizza i quarti di finale dei Mondiali per la Francia, con il gol capolavoro che vale l’1-0 con il Marocco. Sul vantaggio del fuoriclasse francese, sono però rumorose le proteste della nazionale nordafricana, che lamenta un tocco di mano di Rabiot a inizio azione. Il centrocampista del Milan fa partire – con un tocco giudicato dubbio dagli avversari – l’azione del vantaggio, firmato dall’attaccante del Real Madrid.  

Subito dopo il gol, mentre i Bleus esultano i calciatori del Marocco – Brahim Diaz e Mazraoui in testa – corrono a protestare verso l’arbitro. Il check Var conferma però il vantaggio al 59′. E, pochi minuti dopo, arriva anche il raddoppio di Dembelé.  

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