Remco Evenepoel è il nuovo “Re” del Mondo: il belga ha vinto la maglia iridata

Remco Evenepoel è il nuovo campione del mondo. Il belga dopo aver vinto la Vuelta di Spagna e la Liegi Bastogne Liegi sulle strade di Wollongong si è laureato campione. Un finale di stagione sfavillante per il giovane visto che ha tagliato il traguardo australiano con oltre 2 minuti di vantaggio su tutti gli avversari. In seconda posizione è giunto il francese Laporte, mentre in terza Matthews. Ottima top ten per l’Italia con Trentin in quinta posizione e Bettiol in ottava. Si è rivisto Peter Sagan tra le prime posizioni dopo tanto tempo. Per ora è stata un’annata pessima visto che vinto solo la 3ª tappa Tour de Suisse.

Ordine d’arrivo Mondiale

1 EVENEPOEL Remco 6h16’08” 2 LAPORTE Christophe 2’21”; 3 MATTHEWS Michael 2’21”; 4 VAN AERT Wout 2’21”; 5 TRENTIN Matteo 2’21”; 6 KRISTOFF Alexander 2’21”; 7 SAGAN Peter 2’21”; 8 BETTIOL Alberto 2’21”; 9 HAYTER Ethan 2’21”; 10 SKJELMOSE JENSEN Mattias 2’21”.