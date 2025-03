Regolamentazione internazionale delle scommesse: come ogni paese gestisce i siti di gioco online

La regolamentazione del gioco e delle scommesse online è un tema particolarmente interessante se consideriamo il forte impatto che hanno a oggi le betting sportive. In Italia l’intera industria è fortemente cresciuta e capace di accogliere migliaia di nuovi giocatori ogni giorno, pronte a cercare sulle piattaforme digitali nuove occasioni di intrattenimento. Ed è proprio per tutelare questi utenti che diventa indispensabile implementare la regolamentazione, creando un panorama eterogeneo e un ambiente di gioco sicuro. Ma che cosa accade a livello europeo e internazionale? Andiamo a scoprire le principali novità.

Il quadro normativo europeo tra restrizioni e aperture

Allarghiamo l’analisi di riferimento su scala europea, per notare che da un po’ di tempo è stato adottato un approccio restrittivo nei confronti delle scommesse online. L’idea delle diverse legislazioni è quella di limitare l’accesso per dare spazio solo a operatori autorizzati. L’UE infatti ha deciso di presentare normative che armonizzano la situazione per i siti di scommesse esteri con sede negli stati membri, anche se ogni legislazione continua a mantenere la propria autonomia. Ma in che modo?

Regolamentazione severa o più flessibilità? Le differenze tra i paesi

Al momento Regno Unito, Italia, Spagna e Francia sono sicuramente considerati i paesi più severi. Qui troviamo concessionari autorizzati solo da licenze specifiche, metodi di deposito, prelievo e pagamenti digitali verificati e giochi certificati dai provider ed enti indipendenti. Questi sistemi sono sinonimo di sicurezza elevata, espressa soprattutto attraverso l’alta protezione dei dati di ogni utente iscritto.

Se ci spostiamo invece verso realtà come Malta e Gibilterra la situazione cambia radicalmente, lasciando spazio a un approccio più flessibile, con licenze che permettono ai concessionari di operare con minori restrizioni rispetto ai mercati più severi.

Il modello degli Stati Uniti

Molto più complicata e altalenante è la situazione negli Stati Uniti, dove la regolamentazione delle scommesse online cambia radicalmente da Stato a Stato. Ci sono ovviamente realtà come Nevada, New Jersey e Pennsylvania che hanno già legalizzato le scommesse sportive e i casinò online, pur prevedendo normative non troppo restrittive e severe. Avere però una frammentazione così netta non aiuta a contrastare il gioco illegale: ci sono sempre più operatori offshore pronti ad attirare i giocatori statunitensi con servizi non regolamentati dalle leggi locali.

Asia e America Latina

Ancora più complicata è la situazione in Asia, in particolare in Cina e Corea del Sud dove si adotta un approccio severo, caratterizzato da grandi divieti rispetto alle betting online. Mentre in America Latina, e più precisamente in Brasile e Argentina, è da tempo iniziato il processo di regolamentazione del settore, soprattutto per provare ad attirare investimenti rivolti alla costruzione di un ambiente sicuro per i giocatori.

La questione della sicurezza e della protezione dei giocatori

Tutti gli operatori regolamentati, a prescindere dal paese di riferimento, hanno come obiettivo principale quello di offrire sicurezza ai giocatori. Viene fatto attraverso:

Misure di protezione sempre più restrittive;

Un ambiente di gioco responsabile;

Strumenti di tutela come l’autoesclusione o i limiti di scommessa;

La verifica dell’identità.

Inoltre molte giurisdizioni hanno già avviato la fase di formazione dei giocatori, per renderli consapevoli dei rischi legati al gioco non autorizzato. Il solo limite di questa iniziative? I giocatori stessi! Spesso infatti sono alla ricerca di un ambiente di gioco più libero, come nel caso dei casino online non AAMS che offrono una varietà più ampia di giochi e programmi bonus più vantaggiosi.

Conclusione

In conclusione, resta piuttosto frammentata la realtà del gioco online in Europa (e nel mondo!): da un lato ci sono le normative nazionali restrittive per proteggere i giocatori. Ma dall’altro ci sono operatori internazionali pronti a incuriosire i giocatori che cercano qualche emozione e libertà in più.