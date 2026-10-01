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Regeni, Meloni “Chiudere i rapporti con l’Egitto non aiuta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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GENOVA (ITALPRESS) – “Non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà. Segnalo che non è stato questo Governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, è stato il Governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova, a proposito del caso Regeni.
“Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio” e all’esito definitivo del processo “chiaramente andrà dato seguito”, ha aggiunto Meloni.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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